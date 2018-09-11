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Ані Лорак з'явилася в новому образі на червоній доріжці в Росії і потрапила під роздачу хейтерів (фото)

14:14, 11 вересня 2018
Суспільство
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Лорак вирішила зробити акцент на очі / фото instagram.com/anilorak

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позує в чорній сукні зі спущеним рукавом і туфлях на підборах. Також видно, що Ані Лорак обрала смокі-макіяж.

"Вся в чорному", "Спробуй використовувати мінімум макіяжу", "Не підводьте очі так будь ласка!", - пишуть в коментарях.

Раніше Знімок з Ані Лорак в ретро-образі набрав майже 118 тисяч лайків, але багато хто розніс зовнішній вигляд співачки.

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Теги: #фото#нагорода Ані Лорак