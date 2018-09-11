Ані Лорак з'явилася в новому образі на червоній доріжці в Росії і потрапила під роздачу хейтерів (фото)
14:14, 11 вересня 2018Суспільство
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Ані Лорак активно постить фото з російських заходів.
Лорак вирішила зробити акцент на очі / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак з'явилася на червоній доріжці премії російського журналу GQ "Людина року-2018".
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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позує в чорній сукні зі спущеним рукавом і туфлях на підборах. Також видно, що Ані Лорак обрала смокі-макіяж.
"Вся в чорному", "Спробуй використовувати мінімум макіяжу", "Не підводьте очі так будь ласка!", - пишуть в коментарях.
Раніше Знімок з Ані Лорак в ретро-образі набрав майже 118 тисяч лайків, але багато хто розніс зовнішній вигляд співачки.
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