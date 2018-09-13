Меладзе знайшов заміну "чорненькій" з "Віа Гри" (фото)

Продюсер Костянтин Меладзе оцінив талант Уляни Синецької та її вміння триматися на сцені.

Стало відомо, що місце «чорненькій" з «ВІА Гри» займе 23-річна Уляна Синецька, зірка російського шоу «Голос» і «Нової Фабрики Зірок». Дівчина з дитинства займається музикою, і бере участь у різних проектах.

У віці 10 років вона потрапила у фінал відбіркового туру конкурсу «Дитяче Євробачення». У 2014 році взяла участь у шоу «Голос», пише "СтарХит".

Уляна була в команді Олександра Градського, правда, далі «поєдинків» не пройшла. Рік тому Уляна Синецька з'явилася в числі конкурсантів телешоу «Нова Фабрика Зірок». Саме там вона вперше виступила з групою. Продюсер Костянтин Меладзе оцінив її талант і вміння триматися на сцені. У «Новій фабриці» Синецька дійшла до фіналу, а після закінчення співала в групі «CASH», однак колектив розпався.

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Відомо, що Уляна зустрічається з 25-річним Самвелом Варданяном, з хлопцем дівчина познайомилася ще на шоу «Голос», потім вони обидва потрапили на проект «Нова фабрика зірок», і там оголосили про свої стосунки. Шанувальники говорили про те, що закохані можуть одружитися. Однак зараз в Уляни почнеться нова робота, яка, можливо, буде віднімати багато часу.

Від складу, який набрали в шоу «Хочу у «ВІА Гру» п'ять років тому, залишилася лише Еріка Герцег. Після відходу Міші її місце посіла Ольга Меганська, співачка з Санкт-Петербурга. Дівчину знайшли на кастингу, який оголосили, коли стало відомо, що Романовій доведеться покинути проект через вагітність. Уляна Синецька потрапила в групу завдяки своїм старанням, і блискучому виступу на «Новій фабриці зірок».