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Чоловік Ані Лорак після зради привітав співачку з днем народження й показав її сексуальне фото

10:53, 27 вересня 2018
Суспільство
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Ані Лорак сьогодні виповнюється 40 років / фото instagram.com/muratnalca

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Її вже встиг привітати в Instagram її чоловік Мурат: "Дівчинка, яка зробила мені найкращий подарунок у моєму житті - Соню, мою безмежну любов. Кароліна - Діва! З днем народження, моя нескінченна любов. Бажаю тобі бути здоровою, щасливою, успішною, гармонії в душі й нехай завжди тебе береже Бог. Ти – єдина. Будемо ми разом чи ні, але ти єдина!".

Як повідомляв УНІАН, пару місяців тому в сім'ї Ані Лорак вибухнув скандал. Її чоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, підловили на зраді.

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Теги: #фото#Ані Лорак