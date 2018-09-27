Чоловік Ані Лорак після зради привітав співачку з днем народження й показав її сексуальне фото

Коханий Лорак прикріпив до посту фото, на якому співачка з'явилася в блискучому відвертому костюмі.

27 вересня опальна українська співачка Ані Лорак святкує день народження. Їй виповнюється 40 років.

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Її вже встиг привітати в Instagram її чоловік Мурат: "Дівчинка, яка зробила мені найкращий подарунок у моєму житті - Соню, мою безмежну любов. Кароліна - Діва! З днем народження, моя нескінченна любов. Бажаю тобі бути здоровою, щасливою, успішною, гармонії в душі й нехай завжди тебе береже Бог. Ти – єдина. Будемо ми разом чи ні, але ти єдина!".

Як повідомляв УНІАН, пару місяців тому в сім'ї Ані Лорак вибухнув скандал. Її чоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, підловили на зраді.