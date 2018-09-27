Чоловік Ані Лорак після зради привітав співачку з днем народження й показав її сексуальне фото
27 вересня опальна українська співачка Ані Лорак святкує день народження. Їй виповнюється 40 років.
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Її вже встиг привітати в Instagram її чоловік Мурат: "Дівчинка, яка зробила мені найкращий подарунок у моєму житті - Соню, мою безмежну любов. Кароліна - Діва! З днем народження, моя нескінченна любов. Бажаю тобі бути здоровою, щасливою, успішною, гармонії в душі й нехай завжди тебе береже Бог. Ти – єдина. Будемо ми разом чи ні, але ти єдина!".
Як повідомляв УНІАН, пару місяців тому в сім'ї Ані Лорак вибухнув скандал. Її чоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, підловили на зраді.
The girl that gave me best peresent in my life Sonik my endless love ❤️Caroline THE DIVA ❤️ Happy birthday my endless love❤️ wishing you all the best health happy success harmony in life with your soul , always be under take care of GOD . Happy birthday 🎉 🎂 🎉🎉🎉🎉❤️🎉🎉🎉🎉❤️❤️🎉❤️🎉❤️❤️❤️❤️🎉❤️🎉❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉❤️ You are one & only . Be together or not you are one&only .