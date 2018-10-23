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Фото Каменських у леопардовому вбранні викликало палкі суперечки в мережі

10:22, 23 жовтня 2018
Суспільство
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Каменських постала в леопардовому образі / фото instagram.com/kamenskux

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Дикі рослини, тропічні квіти і яскраві фарби - було неймовірно красиво!", - написала зірка.

"Жах цей костюм леопардовий", "Не розумію твого дизайнера, куди вона дивиться", "Леопард", "Образ 80-х років", - пишуть у коментарях. Інші ж, навпаки, захоплюються образом Каменських: "Красуня!", "Розкішна", "Вау".

Раніше популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.

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Теги: #фото#Настя Каменських