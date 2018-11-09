Пугачову розкритикували після відмови виступити в Москві через хворобу

Деякі користувачі вважають, що з Алли Пугачової зробили закликальника на концерт Агутіна, щоб продати квитки.

Після того, як Алла Пугачова оголосила про те, що не зможе виступити на ювілейному шоу Леоніда Агутіна через хворобу, її розкритикували.

Багато фанатів вирішили, що Примадонна просто стала закликальником на концерт артиста, після того, як вона повідомила, що не зможе виступити на шоу через хворобу, передають "Дні.ру".

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Численні шанувальники негайно відреагували на зізнання Примадонни. Одні обсипали її побажаннями якнайшвидшого одужання, а інші викрили в обмані. Мовляв, з Пугачової зробили закликальника на концерт Агутіна, щоб продати квитки. Деякі вважали, що Примадонна просто "злилася" в останній момент.

"Класичний злив", "Захворіла... Ну-ну.. не ганьбіть!", "Все, що говорить Алла, потрібно ділити навпіл", "Як шкода! Йдемо на концерт, так мріяли побачити...", "Блін, а я так переймався, що не потраплю на концерт", – висловилися користувачі мережі.

Чоловік Пугачової Максим Галкін на питання про стан дружини відповів так: "У мене гастролі в Канаді. Якщо я прекрасно гастролюю, значить, у мене в родині всі добре... Якщо Алла Борисівна щось сказала, значить, вона вважала за потрібне рівно стільки сказати, скільки вона сказала".