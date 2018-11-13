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Учасниця"Танців з зірками" показала пікантне фото

14:36, 13 листопада 2018
Суспільство
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Камінська вдавалася до пластики / фото instagram.com/babaslavka

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Артистка, відпочиваючи в Єгипті, активно ділиться своїми світлинами у купальнику на сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Камінська з'явилася у бежевому купальнику. На цьому фото співачка "засвітила" соски. 

Раніше українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила фотоколажі, на яких можна побачити, як вона виглядала в 21 рік і зараз.

фото instagram.com/babaslavka

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Теги: #фото#танці з зірками