Учасниця"Танців з зірками" показала пікантне фото

Співачка любить хизуватися своїми принадами в соцмережі.

Українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила нові спокусливі фото у соцмережі.

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Артистка, відпочиваючи в Єгипті, активно ділиться своїми світлинами у купальнику на сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Камінська з'явилася у бежевому купальнику. На цьому фото співачка "засвітила" соски.

Раніше українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила фотоколажі, на яких можна побачити, як вона виглядала в 21 рік і зараз.