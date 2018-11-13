Учасниця"Танців з зірками" показала пікантне фото
14:36, 13 листопада 2018Суспільство
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Співачка любить хизуватися своїми принадами в соцмережі.
Камінська вдавалася до пластики / фото instagram.com/babaslavka
Українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила нові спокусливі фото у соцмережі.
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Артистка, відпочиваючи в Єгипті, активно ділиться своїми світлинами у купальнику на сторінці в Instagram.
На одному зі знімків Камінська з'явилася у бежевому купальнику. На цьому фото співачка "засвітила" соски.
Раніше українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила фотоколажі, на яких можна побачити, як вона виглядала в 21 рік і зараз.
фото instagram.com/babaslavka
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