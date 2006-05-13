Очолити «Нафтогаз» повинна людина «серйозного масштабу»

Єхануров вважає, що

Київ. 13 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що очолити правління НАК «Нафтогаз України» замість звільненого 11 травня Олексія ІВЧЕНКА повинна людина «серйозного масштабу».

Про це він сказав журналістам у п`ятницю ввечері.

«Розумієте, повинна бути серйозного масштабу кандидатура. От як у Росії вирішили: С.КІРІЄНКО – у «Росатомі», А.ЧУБАЙС – у РАТ «ЄЕС», ну нормально. Треба розуміти, що повинні бути серйозні фігури», - сказав український прем`єр.

Він також не підтвердив можливість призначення новим головою правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ВАСЮНИКА - рідного брата першого заступника керівника Секретаріату президента України Івана ВАСЮНИКА.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Кабмін прийняв відставку Олексія ІВЧЕНКА у зв`язку з поданою ним заявою. На парламентських виборах, що відбулися 26 березня 2006 року, О.ІВЧЕНКО був обраний у Верховну Раду за списком блоку «Наша Україна».