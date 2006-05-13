Президент присвоїв звання «Мати-героїня» Раїсі Денисюк
12:50, 13 травня 2006Суспільство
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У жінки - 12 дітей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня присвоїв за материнську самовідданість, народження та зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку присвоїв почесне звання «Мати-героїня» матері дванадцяти дітей Раїсі ДЕНИСЮК (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область).
Відповідний указ розміщено на Офіційному Інтернет-сайті Президента України.
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