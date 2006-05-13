Близько 2 тис. киян зібрались в очікуванні прийому у Черновецького

Близько 2 тисяч киян зібрались під стінами мерії в очікуванні прийому мера міста Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який має розпочатися о 13.00

Як передає кореспондент УНІАН, біля мерії встановлено столи та стільці, на яких люди пишуть свої заяви, ті, хто не приніс з собою оформлені, оскільки приймати скарги будуть лише в письмовому вигляді.

Крім того, вже розпочався прийом заяв від громадян юристами - представниками міської влади.

Біля стін мерії також встановлено динаміки, щоб всі люди чули звернення мера.

Буде проводитись пряма трансляція прийому на ТРК «Київ».

Нагадаємо, сьогодні київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ проведе особистий прийом громадян, під час якого вислухає скарги, звернення та пропозиції киян з метою оперативного вирішення їх проблем.