Зареєстровано близько 3 тис. заяв киян до Черновецького

Під стінами мерії завершилася зустріч київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з жителями міста.

Після закінчення зустрічі було зареєстровано 3 тис. заяв киян.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вислухавши в мікрофон усні скарги від столичних жителів, сказав, що він врахує на майбутнє організаційні питання.

Він попросив усіх, хто написав заяви, прийти в наступну суботу на наступну зустріч з ним.

«Я з сьогоднішнього дня зрозумів, що ви хочете жити в демократії. Те, що ми сьогодні зустрілися, і є демократія», - сказав він. «Я доповім вам прямо публічно (про результати), але прошу, щоб ви прийшли - всі, хто подав заяви», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він ще раз підкреслив, що ці зустрічі проводитимуться щосуботи доти, поки всі проблеми в киян не будуть вирішені.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також запропонував присутнім сформувати на наступну зустріч громадську дружину, щоб наступна зустріч пройшла конструктивніше.