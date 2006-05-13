ФДМУ має вимоги до власників «Міталл Стіл»

Фонд державного майна України вимагає від власників «Міталл Стіл» (Кривий Ріг) виконати зобов’язання перед працівниками до 6 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК.

За її словами, зараз працює робоча комісія ФДМУ. Вона визначила строк – 31 день для нових власників «Криворіжсталі» і цей строк закінчиться 6 червня.

В.СЕМЕНЮК сказала, що у разі невиконання вимог до цієї дати ФДМУ буде подавати до суду на власників підприємства.

«Питання буде іти дуже жорстко», - сказала вона.