На Львівщині тридцять засуджених перерізали собі вени

На Львівщині в колонії № 30 тридцять засуджених перерізали собі вени на знак протесту проти умов утримання.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас в правоохоронних органах Міністерства внутрішніх справ України співрозмовники агентства зазначили, що у Львівській області в Управлінні Департаменту з виконання покарань на звернення за підтвердженням цього факту будь-якої інформації, що підтверджує або спростовує інцидент немає.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня утримувана у Харківському слідчому ізоляторі №27 21 особа порізала собі вени.

За даними голова Державного департаменту з питань виконання покарань Василя КОЩИНЕЦЯ, масове членоушкодження у Харківському СІЗО сталося через вилучення заборонених предметів.