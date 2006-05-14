На Хмельниччині убито двох жінок і поранено двох працівників ДАІ

У Хмельницький області під час затримання озброєних злочинців тяжко поранено двох працівників Державтоінспекції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зокрема, 13 травня о 20.20 до чергової частини Хмельницького міського відділу внутрішніх справ зателефонувала мешканка будинку по вул. Проскурівській, яка заявила, що невідомий чоловік застрелив з рушниці двох молодих жінок.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у дитячій пісочниці два жіночих тіла. Одна з потерпілих ще подавала ознаки життя. Її негайно госпіталізували у реанімаційне відділення міської лікарні. В іншої дівчини поранення виявилися смертельними. Обидві потерпілі були рідними сестрами.

Оперативники встановили, що підозрюваний кілька хвилин тому на приватному таксі нібито вирушив у напрямку Вінниці.

Близько опівночі працівники ДАІ помітили автомобіль «Ауді-100», схожий на той, про який йшла мова в орієнтуванні. Крім водія, у ньому було ще двоє чоловіків. Під час спроби затримання пасажири іномарки вчинили збройний опір, застосувавши бойову гранату. Внаслідок вибуху обидва співробітники міліції Андрій БАСЮК та Олег ШОПІН отримали серйозні поранення. Зловмисники, кинувши таксі, пересіли у службовий автомобіль ДАІ і продовжили рухатися у напрямку Чернівців. Через годину у Хотинському районі Чернівецької області працівники буковинської міліції організували блокування автодороги, а наряд Державтоінспекції, який переслідував зловмисників, застосувавши табельну вогнепальну зброю, затримав автомобіль. Одного з підозрюваних при цьому було смертельно поранено.

Як з‘ясувалося, обидва зловмисники раніше були судимі. Старший із них, 32-річний уродженець Запорізької області, котрий загинув під час затримання, і був тим самим убивцею, який в обласному центрі стріляв у двох сестер. Одна із них, 25-річна хмельничанка, колись перебувала з ним у шлюбі. Саме після чергового з‘ясування стосунків із нею зловмисник здійснив три постріли з обрізу мисливської рушниці. Два з них стали смертельними для 32-річної колишньої дружини зловмисника. Після скоєного молодик зупинив таксі, заїхав за своїм 31-річним знайомим, жителем Миколаївської області, і разом вони подалися у напрямку Чернівців.

Наразі порушено кримінальну справу. Триває розслідування.