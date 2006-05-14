Із Харкова депортовано десять грузинів

Прикордонники, які здійснюють перевірку документів пасажирів у аеропорту Харкова, не пропустили до України десятеро громадян Грузії.

Сьогодні рейсом «Харків-Батумі» вони відправлені назад на батьківщину, передає Газета.ru.

Грузини, які прибули рейсом із Батумі, більшість з яких не розмовляють ні російською, ні українською, стверджували, що їхали в гості до родичів. Але перевірка показала - всі 10 чоловік внесли в міграційні картки неіснуючі адреси, а при опитуванні так і не могли пояснити, куди і до кого вони їдуть.