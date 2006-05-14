Із Харкова депортовано десять грузинів
12:20, 14 травня 2006Суспільство
556
Іноземці намагалися обдурити прикордонників
Прикордонники, які здійснюють перевірку документів пасажирів у аеропорту Харкова, не пропустили до України десятеро громадян Грузії.
Сьогодні рейсом «Харків-Батумі» вони відправлені назад на батьківщину, передає Газета.ru.
Грузини, які прибули рейсом із Батумі, більшість з яких не розмовляють ні російською, ні українською, стверджували, що їхали в гості до родичів. Але перевірка показала - всі 10 чоловік внесли в міграційні картки неіснуючі адреси, а при опитуванні так і не могли пояснити, куди і до кого вони їдуть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter