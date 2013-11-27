Головне за день: огляд топ-новин

В АП пообіцяли, що Янукович зустрінеться зі студентами найближчим часом

Звернення студентів до Президента України Віктора Януковича прийнято Адміністрацією глави держави.

«Цьому зверненню буде приділено належну увагу. Президент його уважно розгляне, надасть публічну відповідь та з урахуванням графіку найближчим часом проведе зустріч з представниками студентських громад», - сказав голова Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Як повідомлялося раніше, студенти принесли на Банкову 250-метровий лист з вимогою до Президента України Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.

Станом на 19:00 на Майдані Незалежності в Києві зібралися близько 3 тисяч мітингувальників, переважно це студенти.

Раніше близько 5 тисяч студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Лінгвістичного університету та інших вишів Києва пройшли маршем від пам’ятника Тарасові Шевченку, вулицею Хрещатик, на Майдан Незалежності.

Потім до Євромайдану в Києві приєдналися студенти ще чотирьох вишів - на Майдан прибула колона студентів з КПІ, університету імені Вадима Гетьмана, медичного університету ім. Богомольця та НАУ.

Прикметно, що на Майдані Незалежності громадська організація видавала студентам «довідки», в яких зазначено, що ті «не брали участі в навчальному процесі 27 листопада 2013 року у зв'язку із тим, що виконували свій громадянський обов'язок, захищали європейський вибір України на Євромайдані в Києві». Довідка видана для пред'явлення в деканат навчального закладу.

Також сьогодні міський голова Тернополя Сергій Надал закликав ректорів місцевих вузів скасувати навчання для студентів і разом з викладачами приходити на Майдан.

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