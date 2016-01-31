З початку доби на Донбасі терористи 27 разів порушували режим тиші – штаб АТО

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції у Facebook станом на 18.00, впродовж дня бойовики прокремлівських бандформувань продовжували обстріли позицій Збройних сил України.

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В районі Донецького аеропорту ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів українські опорні пункти в Опитному та Пісках. По позиціях сил АТО неподалік Новгородського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та БМП.

У штабі зауважили, що найінтенсивніший вогонь противник вів по укріпленнях ЗСУ в районі Красногорівки, де бойовики застосували міномети калібру 82 та 120-мм та великокаліберні кулемети.

Обстрілам також піддалися опорні пункти Збройних сил України в Авдіївці, Мар’їнці, Троїцькому та Верхньоторецькому.