Стрибали, лежали і лякали: що витворяли зірки на червоній доріжці "Оскара" (фото)

Один з членів знімальної команди фільму Гільєрмо дель Торо «Форма води» вирішив підтримати режисера і з'явився на церемонії в масці Людини-амфібії.

Премія «Оскар» підійшла до кінця. Підводячи підсумки згадаємо всі головні моменти, курйози і скандали, якими запам'ятається ця церемонія.

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Співачка Андра Дей виділилася на червоній доріжці, але не нарядом (для премії вона вибрала сукню Zac Posen з весняно-літньої колекції). Перед фотографами Андра вирішила позувати напівлежачи.

Здивував фотографів і Энсел Элгорт, відомий з фільмів «Маля на драйві», «Дивергент» і «Винні зірки». За рівнем безпосередності Элгорт цілком може позмагатися з Дженніфер Лоуренс: актор вирішив повеселитися перед камерами і пострибати прямо на червоній доріжці.

Перед оголошенням переможця в номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм» Джиммі Кіммел разом з Галь Гадот, Люпитою Ніонго, Армі Хаммером і Марго Роббі відправився в сусідній кінотеатр. Здивувати глядачів зірки вирішили не тільки своєю появою, але й гігантськими хот-догами, а також жартами про вегетаріанців.

Один з членів знімальної команди фільму Гільєрмо дель Торо «Форма води» вирішив підтримати режисера і з'явився на церемонії в масці Людини-амфібії з картини, чим трохи налякав інших гостей премії.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Дженніфер Лоуренс після червоної доріжки в першу чергу вирушила вітатися з колегами, а потім, в цілях економії часу, не стала обходити зал в пошуках свого місця, а прямо з келихом вина в руці почала перелазити через ряди крісел.