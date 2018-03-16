"Цей чоловік хоче дати мені роль!": Дженніфер Лопес відмовила режисеру в інтимі, а потім шкодувала
13:55, 16 березня 2018Світ
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За її словами, один з режисерів попросив її зняти сорочку і показати груди, але Лопес відмовилася.
Лопес розповіла про домагання / harpersbazaar.com
Дженніфер Лопес повідомила про сексуальні домагання, коли вона ще була неповнолітньою.
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Про інцидент вона розповіла в інтерв'ю журналу Harper's Bazaar. За її словами, один з режисерів попросив її зняти сорочку і показати груди, але Лопес відмовилася.
"Коли я відмовилася, то вжахнулася своєму вчинку. Я пам'ятаю, що у мене мало серце з грудей не вискочило, я думала: "Що я наробила? Цей чоловік хоче дати мені роль!" Це був один з моїх перших фільмів", - поділилася спогадами знаменитість. При цьому вона не стала розкривати ім'я режисера.
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