На тижні моди в Стамбулі показали відверті купальники (фото)

У Стамбулі на Mercedes Benz Fashion Week одним з перших свої кращі моделі представив дизайнер з Туреччини Джихан Накарія, що спеціалізується на купальниках.

У Стамбулі почалися модні покази у рамках Mercedes Benz Fashion Week сезону осінь-зима 2018/19. Це щорічний захід, який проводиться в найбільших містах США, Європи та Азії.

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У Стамбулі на Mercedes Benz Fashion Week одним з перших свої кращі моделі представив дизайнер з Туреччини Джихан Накарія (Cihan Nacar), що спеціалізується на купальниках. На подіум виходили красуні в неймовірно стильних плавальних костюмах, деякі з моделей були досить відвертими для хоч і передової, але мусульманської Туреччини.

Протягом тижня на модних показах в Стамбулі свої колекції покажуть дизайнери з Туреччини та інших країн. Стамбул з недавнього часу зарекомендував себе як новий центр світового модного життя та сучасного дизайну.