Студентка з Парижа продала цноту за $1,3 мільйона банкіру з Уолл-Стріт і закохалася в нього

Дівчина заявила, що серйозно захопилася покупцем своєї цноти і що їхні почуття взаємні.

20-річна студентка з Парижа, яка називає себе Жасмін, продала літньому банкіру з Уолл-Стріт свою цноту за 1 млн 300 тисяч доларів, а потім закохалася в нього.

Юна парижанка виставила свою цноту на аукціон через сайт ескорт-послуг, пише ТСН з посиланням на Daily Mail.

"Лот" придбав успішний банкір з Уолл-стріт, який побажав залишитися інкогніто.

Він переміг на торгах, випередивши діджея з Лос-Анджелеса і магната нерухомості з Мюнхена.

Читайте такожБред Пітт крутить роман з ізраїльською художницею вже півроку, в мережі показали знімок закоханої парочки (фото)

Дівчина розповіла, що була вихована в релігійній родині і спочатку збиралася вийти заміж незайманою.

Але потім передумала, так як хотіла заробити на відкриття власного бізнесу. Частину коштів вона також планує витратити на подорожі.

Дівчина також заявила, що серйозно захопилася покупцем своєї цноти і, що їхні почуття взаємні. Однак не поспішає поки говорити про майбутнє.

"Поки ще рано говорити про кохання. Ми подобаємося одне одному, подивимося, що буде далі", - зазначила Жасмін.

"Я щаслива, що мені пощастило з чоловіком, який купив мою цноту. Він розумний, успішний, і мені подобаються люди похилого віку. Можливо, ми будемо подорожувати разом", - додала дівчина.

Повідомляється також, що батьки і друзі Жасмін підтримали її вибір і рішення.

Раніше УНІАН повідомляв, що мешканка Лондона, 26-річна студентка Жасмін, яка виставила на інтернет-торги свою цноту за супервисокою ціною, отримала пропозицію в розмірі $1,2 млн (39 млн грн) від голлівудського актора, ім'я якого зберігається в таємниці.