Чоловік Кардашьян заявив, що рабство чорношкірих було їхнім вибором

Американський репер Каньє Уест висловився в тому сенсі, що поневолення чорношкірих, продовжувалося в Північній Америці протягом кількох століть, можна розцінювати як особистий вибір рабів.

Американський репер Каньє Вест висловився в тому сенсі, що поневолення чорношкірих, продовжувалося в Північній Америці протягом кількох століть, можна розцінювати як особистий вибір рабів.

"Коли чуєш про рабство, яке тривало 400 років... 400 років? Це звучить як вибір", - сказав артист в інтерв'ю розважальному сайту TMZ.

В останні дні Каньє Вест привернув до себе багато уваги своїми виступами на підтримку президента Дональда Трампа, передає Русская служба BBC.

Більшість американських артистів і більшість афроамериканців (судячи з результатів виборів 2016 року і подальшим опитуваннями) до Трампа відносяться різною мірою негативно.

Африканці насильно ввозилися в Північну Америку, як в колоніальний період, так і після проголошення незалежності США, протягом XVII, XVIII і XIX століть і продавалися в якості рабів.

З подальших досить заплутаних пояснень Веста можна можна зробити висновок, що він говорив про психологічні наслідки рабства, з якими афроамериканці живуть досі.

"Ми ментально у в'язниці. Мені більше подобається слово "тюрма", тому що рабство занадто прямо відноситься до ідеї чорношкірих. Як голокост - це євреї, так рабство - це чорношкірі", - сказав він.

Вже під час онлайн-трансляції репер і чоловік зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян зустрів гнівну відповідь з боку одного з афроамериканських співробітників TMZ, Вена Лейтана. Той сказав, що слова Каньє Веста викривають "відсутність думки".

"Ти маєш право вірити, у що хочеш, але є факти, і за всім, що ти зараз сказав, стоять наслідки в реальному світі, в реальному житті, - звернувся до нього Лейтан. - Нам доводиться мати справу з маргіналізацією, викликаної 400 роками рабства, а ти сказав, що для нашого народу це такий вибір".

"Я вражений, брат, і мені неймовірно боляче, коли я бачу, що ти перетворився у щось, що мені здається нереальним", - додав журналіст.

Також під час інтерв'ю Вест знову тепло відгукнувся про Трампа, назвав його "мій малюк" і сказав, що американський президент - "один з улюблених людей світу репу".