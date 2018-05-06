Хто переможе на Євробаченні-2018: букмекери змінили трійку лідерів конкурсу

19:30, 06 травня 2018
Світ
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Нетта Барзілай / REUTERS

Зараз це Ізраїль, Норвегія і Естонія, повідомляє Eurovisionworld.

Ізраїль - на першій позиції, а Норвегія та Естонія замінили в топ-3 Болгарії і Чехії. Ізраїль на Євробаченні представляє Нетта Барзілай з піснею "Toy". 

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Від Норвегії буде виступати Олександр Рибак з піснею "That's How You Write A Song", який вже перемагав на конкурсі в 2009 році. Естонію представляє Еліна Нечаєва з композицією "La Forza".

Як повідомляв УНІАН, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 проходить в португальському Лісабоні з 8 по 12 травня. Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.

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Теги: #букмекери#фаворити Євробачення#Євробачення-2018