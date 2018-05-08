Виконавець ролі Гори із серіалу "Гра престолів" став найсильнішим чоловіком планети
Ісландський стронгмен та актор, колишній баскетболіст Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий фанатам серіалу "Гра престолів" як "Гора", став найсильнішим чоловіком не лише по обидва боки від стіни, а й на планеті Земля.
Він виборов титул World’s Strongest Man 2018 на турнірі, який відбувся в Манілі, повідомляє "Українська правда".
Дужі дядьки тягали кам'яні брили, буксирували транспортні засоби тощо. Бйорнссон брав участь у змаганні сім років поспіль, але переміг уперше. А ще він став першим, кому вдалося упродовж одного календарного року здобути перемогу в конкурсах World's Strongest Man, Europe's Strongest Man та Arnold Strongman Classic.
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На своїй сторінці в Instagram Гафтор подякував за підтримку своїй родині, друзям та шанувальникам, а ще тренерові та дієтологу. Також він привітав своїх суперників, поляка Матеуша Кілісковскі й американця Брайана Шоу, котрі здобули, відповідно, друге і третє місце.
Бйорнссону 29 років. Його зріст - 2 метри 6 сантиметрів, вага - 180 кілограмів.