Виконавець ролі Гори із серіалу "Гра престолів" став найсильнішим чоловіком планети

Ісландський стронгмен та актор Гафтор Юліус Бйорнссон виборов титул World’s Strongest Man 2018 на турнірі, який відбувся в Манілі.

Ісландський стронгмен та актор, колишній баскетболіст Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий фанатам серіалу "Гра престолів" як "Гора", став найсильнішим чоловіком не лише по обидва боки від стіни, а й на планеті Земля.

Він виборов титул World’s Strongest Man 2018 на турнірі, який відбувся в Манілі, повідомляє "Українська правда".

Дужі дядьки тягали кам'яні брили, буксирували транспортні засоби тощо. Бйорнссон брав участь у змаганні сім років поспіль, але переміг уперше. А ще він став першим, кому вдалося упродовж одного календарного року здобути перемогу в конкурсах World's Strongest Man, Europe's Strongest Man та Arnold Strongman Classic.

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На своїй сторінці в Instagram Гафтор подякував за підтримку своїй родині, друзям та шанувальникам, а ще тренерові та дієтологу. Також він привітав своїх суперників, поляка Матеуша Кілісковскі й американця Брайана Шоу, котрі здобули, відповідно, друге і третє місце.

Бйорнссону 29 років. Його зріст - 2 метри 6 сантиметрів, вага - 180 кілограмів.