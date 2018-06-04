Розбилася з хлопцем біля цвинтарної огорожі: стали відомі обставини жахливої ДТП з "Місіс світу" (фото)

Жінка від отриманих травм померла на місці, чоловіки були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. У загиблої залишилося троє дітей.

Правоохоронні органи Киргизії оприлюднили кадри понівеченого автомобіля, в якому потрапила в аварію Санія Шакірова - переможниця міжнародного конкурсу краси "Місіс світу" 2018 року.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 2 червня.

За даними слідства, водій таксі, в якому знаходилася 30-річна Шакірова та її 31-річний супутник, з невідомої поки причини не впорався з керуванням і врізався в цвинтарну огорожу.

Жінка від отриманих травм померла на місці, чоловіки були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. У загиблої залишилося троє дітей.

Міжнародний конкурс краси Miss Universe Beauty проходив з 28 березня по 4 квітня 2018 року у в'єтнамському місті Нячанг Камрань під патронажем французького модельєра П'єра Кардена. У ньому брали участь переможниці конкурсів і фестивалів більш ніж з 20 країн світу. Санія Шакірова представляла Киргизію і перемогла в номінації "Місіс світу".