Студійний запис 16-річного Девіда Боуї знайшли у хлібниці на горищі

На аукціон виставлена найбільш ранній з відомих демозаписів Девіда Боуї, зроблений у 1963 році. Тоді він два роки входив у групу The Konrads, інших аудіозаписів того періоду немає.

Як повідомляє Meduza, на записі Боуї, якому в той час було 16 років, виконує "I Never Dreamed" зі своєю першою групою The Konrads. Запис було зроблено для звукозаписної компанії Decca, яка, в підсумку, співпрацювати з The Konrads не стала.

Запис виявив колишній учасник The Konrads Девід Хедфілд у хлібниці, яка належала його дідові, та зберігалася на горищі. Крім запису, розповів Хедфілд, він знайшов та інші матеріали, пов'язані з The Konrads.

За словами Хедфілда, це єдиний демозапис The Konrads із сольним вокалом Боуї. В той період був зроблений ще один демозапис для Decca, але на ньому солістом був Роджер Ферріс, а Боуї виступав у ролі бек-вокаліста.

Демозапис виставлений на аукціон Omega Auctions, який пройде у вересні у Н'ютон-Ле-Віллоус графства Мерсісайд. Передбачається, що плівка з молотка піде як мінімум за 10 тисяч фунтів стерлінгів.

