Судова тяжба з Бредом Піттом "довела" Анджеліну Джолі до психіатричної лікарні - ЗМІ

Члени знімальної групи фільму “Чаклунка" шоковані тим, наскільки худою вона є.

Судова тяжба з Бредом Піттом негативно вплинула на здоров'я Анджеліни Джолі - через стрес 43-літня акторка з ростом 170 см схудла до 45 кг.

Про це повідомляють "Факты" з посиланням на іноземні ЗМІ.

“Її сім'я, її команда — усі схвильовані. Члени знімальної групи фільму “Чаклунка" шоковані тим, наскільки худою вона є. Костюми на зйомках приховують її худорлявість, проте, коли вона у своєму повсякденному одязі, її вигляд справді хвилює”, - повідомляє джерело ЗМІ в оточенні актриси.

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За даними деяких західних ЗМІ Джолі навіть довелось лягти в психіатричну клініку, яка спеціалізується на розладах харчової поведінки — анорексії та булімії. У клініці зірка провела два тижні. Від анорексії Джолі лікувалась ще у підлітковому віці. ЇЇ вага також різно знизилась у 2016 році після скандального розлучення з Бредом Піттом.

Між іншим, Джолі та Пітт ведуть боротьбу за опіку над дітьми, продовжують обмінюватись докорами. Так, раніше Джолі поскаржилась, що Пітт не виплачує їй аліменти на шістьох дітей. Адвокати актора заявили, що Анджеліні за останні півтора року було надано 9 мільйонів доларів. З них 8 мільйонів — на покупку нового будинку. Джолі, використавши ці гроші, придбала будинок за 24,5 млн у Лос-Анджелесі. Пітт у відповідь заявив, що акторці виписали чек на суму 20 мільйонів доларів за зйомку у продовженні стрічки “Чаклунка -2”.

Тому картинка матері-одиначки, яка ледь зводить кінці з кінцями, ініційована Анджеліною Джолі, не відповідає дійсності.