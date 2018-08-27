У мережі показали перші кадри 8 сезону серіалу "Гра престолів" (відео)

Так, у ролик включили кадр, де Санса Старк обіймає Джона Сноу, а значить, швидше за все, герой повернеться в Вінтерфелл.

Телеканал HBO опублікував промо-ролик майбутніх прем'єр 2019 року. У відео увійшли кадри з фінального, восьмого сезону культового серіалу Гра престолів.

Крім декількох кадрів з попереднього, сьомого сезону Гри престолів, в ролику можна побачити моменти нових, завершальних епізодів саги.

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Так, у ролик включили кадр, де Санса Старк обіймає Джона Сноу, а значить, швидше за все, герой повернеться в Вінтерфелл.

Крім Гри престолів, в новому проморолику HBO також представлені нові сезони серіалів Гострі предмети, Велика маленька брехня, Справжній детектив, Барбершоп, Кемпінг та інших.

Очікується, що восьмий сезон Гри престолів вийде на екрани в першій половині 2019 року.