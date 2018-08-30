60-річна Мадонна показала свої принади на дуже пікантному фото
12:00, 30 серпня 2018Світ
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Зірка зробила селфі у дзеркалі та показала свою фігуру.
REUTERS
Мадонна вразила підписників, виставивши фото, на якій вона позує лише у білизні. Зірка зробила селфі у дзеркалі та показала свою фігуру. Варто зазначити, що у свої 60 років вона виглядає прекрасно.
Проте на фото помітно і ще дещо - пухнасте інтимне місце скандальної Мадонни, пише lux.fm.
Так, воно просто просвічується через білизну і кидається прямо в очі.
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