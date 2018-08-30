60-річна Мадонна показала свої принади на дуже пікантному фото

Зірка зробила селфі у дзеркалі та показала свою фігуру.

Мадонна вразила підписників, виставивши фото, на якій вона позує лише у білизні. Зірка зробила селфі у дзеркалі та показала свою фігуру. Варто зазначити, що у свої 60 років вона виглядає прекрасно.

Проте на фото помітно і ще дещо - пухнасте інтимне місце скандальної Мадонни, пише lux.fm.

Так, воно просто просвічується через білизну і кидається прямо в очі.