Financial Times: За шовінізмом і хвалькуватістю Путіна ховається самотність циніка

Якийсь час цей незвичний спектакль приховував виняткову неміцність його режиму, принаймні, від деяких. Але зараз тріщини стають все помітнішими. Безпосередньою причиною є західні санкції і зниження нафтових цін, однак фундаментальні причини крихкості і нестійкості набагато глибші, цитує Financial Times Иносми.

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Володимир Путінприйшов до влади на хвилі обіцянок, кажучи про те, що можна правити як Сталін, а жити як Абрамович. Така схема життя влаштовувала майже всіх. Путін зі своїми дружками з КДБ зумів створити більш м'яку версію авторитаризму, про яку вони мріяли після розпаду Радянського Союзу.

Російська економічна еліта, що включає представників путінської свити із «силових міністерств» і тих олігархів єльцинської епохи, які розумно вирішили не конфліктувати з режимом, насолоджується величезним багатством. Завдяки зростанню цін на сировину став багатшим і російський міський середній клас.

І навіть ліберальна інтелігенція - єдина, кому не подобалася її доля, теж отримала віддушину. На відміну від Радянського Союзу, керована демократія Путіна розумно відкрила кордони, дозволивши потенційним дисидентам влаштовувати собі життя в більш сприятливих місцях.

Ті яструби, які порівнюють нинішнє протистояння Заходу з холодною війною, а путінську Росію зі сталінським Радянським Союзом, не вловлюють виключно цинічний характер правлячого режиму.

Путін є свавільнішим керівником, це безсумнівно. Але він керує країною без панівної ідеології і без згуртованої революційної партії. В його відозвах до російського націоналізму виразно присутній дар красномовства, але це лише популістська упаковка для системи, яку перший прем'єр-міністр Путіна, а тепер його опонент Михайло Касьянов назвав «капіталізмом для друзів».

Майже півтора десятка років такий капіталізм для друзів працював досить непогано. Настільки, що багатьох росіян вдалося обдурити.

Навесні один московський аналітик і один з найбільш ефективних путінських апологетів на Заході пояснив це таким чином: ми тепер багаті, ми носимо італійські костюми і швейцарські годинники, і у нас більше немає комплексу меншовартості, коли заходить мова про Захід.

У такому поясненні ігнорується крихкість економіки, що лежить в основі путінського авторитаризму в полегшеному вигляді. Радянські товариші одягалися не так вишукано, як путінські кореша, але вони побудували систему, яка, незважаючи на всі її перегини, була в основному самодостатньою.

А блатні капіталісти Путіна збагатилися, але зробили це за рахунок розграбування природних багатств Росії та кредитів, забезпечених награбованим. В цьому їм допомогли послужливі західні банки. Подвійний удар від західних санкцій та зниження нафтових цін зруйнували цю схему. Найпотужнішої шкоди носить внутрішній характер. Клептократи Росії і верхівка її середнього класу в путінську епоху благоденствували, і ті, хто отримував найбільшу вигоду, не дуже замислювалися про джерела свого багатства.

Але зараз всім стало ясно, наскільки неміцним був фундамент їх збагачення. Націоналістичний хвастощі Путіна не дуже втішає всіх тих росіян, які за останні два десятиліття почали сприймати як належне зростання рівня життя і інтеграцію з Заходом. Настільки різке падіння рубля відбулося почасти через те, що ця група людей, куди входить більшість найбагатших лідерів бізнесу, переводить свої активи, йдучи з рублевої зони.

У цьому-то і полягає проблема капіталізму для друзів - союзники у тебе при ньому досить непостійні - як флюгери. Їх втеча зовсім не означає, що Путін повністю позбувся кігтів і зубів. Частково його привабливість для клептократів полягає в тому, що він, на відміну від політиків з табору ліберальної інтелігенції, зумів створити образ людини, яка подобається людям біднішим і старшим, а також тим, хто живе за межами великих міст.

Оскільки економічні витрати від кримського гамбіту Путіна постійно збільшуються, він в нових умовах може перейти від клептократії до популістської автократії. Такий відхід в довгостроковій перспективі буде згубним в економічному плані, однак найближчим часом він може зробити Росію ще більш агресивною і непередбачуваною.

Так що Заходу не час спочивати на лаврах. Але в нових умовах досить напружених відносин з Москвою ми повинні винести один важливий урок з економічної катастрофи останніх декількох тижнів: які б заяви не звучали з Кремля, які б не були короткострокові тактичні цілі Путіна, ми маємо справу не з згуртованою світовою державою.

Росія сьогодні розколота і знаходиться в занепаді. Правильне порівняння це з епохою холодної війни і з падінням Радянським Союзом 1980-х років.