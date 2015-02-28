Біографія Бориса Нємцова: науковець, який став яскравим політиком

Закінчив школу з золотою медаллю, навчався на радіофізичному факультеті Горківського державного університету. Після закінчення університету в 1981 р. працював в Горківському науково-дослідному радіофізичному університеті АН СРСР, став науковим співробітником, пізніше старшим науковим співробітником, кандидатом фізико-математичних наук. Після аварії на ЧАЕС брав участь в акціях протесту проти побудови атомної електростанції в Горькому, пише ТСН.

У 1990 брав участь в створенні об'єднання "Кандидати за демократі". В тому ж році був обраний до Верховної Ради РРФСР. В 1991 р. був довіреною особою Бориса Єльцина в Нижньогородській області під час виборів президента Росії. Під час серпневого путчу 1991 р. брав участь в обороні Білого Дому уряду Росії. 27 серпня 1991 р. був призначений головою державної адміністрації Нижньогородської області та став наймолодшим політиком на такій посаді. У грудні 1991 виступив з критикою економічної політики Єгора Гайдара, запросив Григорія Явлінського для запровадження економічної реформи в його області. У 1993 обраний в Раду Федерації Федеральних Зборів РФ. 17 грудня 1995 обраний губернатором Нижньогородської області. У березні 1997 стає першим прем'єр-міністром РФ відповідальним за соціальний блок. В цей час також був міністром палива і енергетики країни, очолив колегію представників держави в компанії Газпром. У 1998 в ранзі віце-прем'єра відповідав за фінансово-економічний блок. У тому ж році створює рух "Росія молода", яке в 1999 увійшло до "Союзу правих сил". В тому ж році був обраний до Державної Думи Росії, але пізніше пішов на державну службу — був призначений представником президента в Приволзькому федеральному окрузі. В травні 2001 р була створена партія "Союз правих сил", де Нємцов був обраний головою політради. У зв'язку з поганими результатами у виборах 2004 р. пішов у відставку з цієї посади. З того часу працював в приватних комерційних структурах. У 2010 — співголова Партії народної свободи (ПАРНАС).

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Позиція щодо України

У 2004 підтримав Помаранчеву революції в Україні, пізніше був призначений позаштатним радником президента України Віктора Ющенка. Висловлював бажання поширити демократичні досягнення в Україні на Росію і закликав чинити ідеологічний тиск на Кремль. Увійшов в коаліцію з іншими опозиційними партіями Росії до "Комітету 2008: Вільний вибір". У 2013 році підтримав Євромайдан. Під час Майдану йому було заборонено в'їзд до України. У 2014 році засудив анексію Криму Росією.

Загибель

27 лютого 2015 близько 23 години 40 хвилин Нєцмов був вбитий чотирма пострілами в груди з автомобіля білого кольору на Великому кам'яному мосту. Вбивство сталося за день до запланованого на перше березня у Москві опозиційного маршу "Весна".