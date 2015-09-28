Папа римський завершив візит до США месою у Філадельфії

Виступаючи перед сотнями тисяч присутніх, голова Римсько-католицької церкви закликав їх бути відкритими чудесам любові в ім'я всіх сімей на планеті, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Особливу стурбованість папа Франциск висловив з приводу посилення взаємної недовіри між людьми в усьому світі.

"Відносини споживацтва - не той фундамент, на якому будується довіра, - поскаржився Франциск. - Ми перетворили мультикультурне суспільство у вітрину з безліччю споживачів".

Раніше Папа зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку священиків, сказавши їм, що неможливо висловити словами всю гіркоту, яку вони зазнали. Він пообіцяв, що всі винні у зловживаннях понесуть відповідальність.

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Понтифік також зустрівся з групою із приблизно 100 ув'язнених в найбільшій в'язниці Філадельфії "Кэрран-Фромхолд".

Франциск закликав їх вступити на шлях перевиховання і зміцнення віри, вказавши, що це допоможе зміцненню моралі в усьому суспільстві.

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Як повідомляв УНІАН раніше, виступаючи в Нью-Йорку на 70-й сесії Генеральної асамблеї ООН Папа Римський Франциск підкреслив необхідність недопущення воєн, а також неприйнятність розповсюдження зброї, насамперед, зброї масового знищення, в тому числі ядерної.