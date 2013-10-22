Шахрай перевів у готівку 130 тисяч викрадених хакерами гривень

На цих вихідних у Житомирі працівники підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Житомирського обласного УМВС затримали 30-річного чоловіка, який, використовуючи підроблені документи, відкривав рахунки у банківських установах Житомира для подальшого переведення у готівку отриманих через незаконні операції коштів. Наразі правоохоронці встановлюють організатора злочинної схеми.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, у пошуках високооплачуваної роботи 30-річний житель Київської області натрапив у мережі Інтернет на відповідне оголошення. Щоб отримати більш детальну інформацію чоловік через Інтернет-програму зв’язався з роботодавцем та дізнався, що йому необхідно переводити в готівку гроші, які нібито виграні в он-лайн казино.

Його послуги коштуватимуть 40 відсотків від загальної суми, інші 60 – слід перераховувати через електронні термінали поповнення на визначений рахунок. Водночас «благодійник» повідомив, що аби звести ризик участі у протиправній діяльності до мінімуму, слід користуватися підробленими документами й тут же запропонував купити для цього загублений паспорт громадянина України за 400 доларів США.

Уже за кілька днів чоловік отримав підроблений документ жителя Одещини з вклеєною власною фотокарткою.

Увесь час спілкування між роботодавцем та затриманим відбувалось лише за допомогою інтернет-мережі, а паспорт був переданий на вокзалі безпритульним. Таким чином організатор злочинної схеми уникав безпосереднього контакту та ідентифікації особи.

Як розповів затриманий, після одержання підробленого паспорту він отримував чіткі інструкції щодо відкриття рахунків у банківських установах. Так, однією з умов став виїзд для цього за межі Київщини.

Під час слідчо-розшукових дій було встановлено, що чоловік, принаймні, двічі відкривав рахунки у банківських установах Житомира за фіктивними документами і за кілька тижнів на них надійшло понад 130 тисяч гривень, які він успішно перевів у готівку та поповнив електронні гаманці організатора схеми.

Однак третя спроба чоловіка стала останньою – під час оформлення у банку необхідних документів його затримали оперативники.

Наразі встановлено, що отримані кошти були переведені з підприємств України різних регіонів хакерами шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему дистанційного банківського обслуговування попередньо встановленим шкідливим програмним забезпеченням. На даний час оперативники встановлюють осіб, причетних до цього.

Затриманому ж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів чи використання підроблених документів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.