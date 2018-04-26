Шалене відео Ентоні Хопкінса за 4 дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів

18:10, 26 квітня 2018
Курйози
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Ентоні Хопкінс / REUTERS

На відео 80-річний актор з шаленим поглядом під дивакувату музику хаотично махає головою в різні боки, зокрема в бік камери.

"Ось що відбувається, коли ти постійно працюєш і не бавишся", - підписав відео актор.

Усього за 4 дні відеоролик зібрав 3,3 мільйони переглядів на Facebook та 9,3 мільйони у Twitter. Понад 100 тисяч користувачів поділилися кумедним відео у своїх соцмережах.

У коментарях користувачі радили використати такий "образ" у якомусь новому фільмі. Дехто згадав про відомого персонажа Хопкінса з фільму "Мовчання ягнят" Ганнібала Лектора, який проявляв риси психопата.

"Ганнібал Лектор повернувся, крихітко", - написав один з користувачів Facebook у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, шанувальники побачили, як Том Гарді перевтілюється в монстра у трейлері фільму "Веном".

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