Шалене відео Ентоні Хопкінса за 4 дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів

На відео 80-річний актор з шаленим поглядом під дивакувату музику хаотично махає головою в різні боки.

Американський та британський актор Ентоні Хопкінс взірвав мережу шаленим відеороликом, який опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На відео 80-річний актор з шаленим поглядом під дивакувату музику хаотично махає головою в різні боки, зокрема в бік камери.

"Ось що відбувається, коли ти постійно працюєш і не бавишся", - підписав відео актор.

Усього за 4 дні відеоролик зібрав 3,3 мільйони переглядів на Facebook та 9,3 мільйони у Twitter. Понад 100 тисяч користувачів поділилися кумедним відео у своїх соцмережах.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018

У коментарях користувачі радили використати такий "образ" у якомусь новому фільмі. Дехто згадав про відомого персонажа Хопкінса з фільму "Мовчання ягнят" Ганнібала Лектора, який проявляв риси психопата.

"Ганнібал Лектор повернувся, крихітко", - написав один з користувачів Facebook у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, шанувальники побачили, як Том Гарді перевтілюється в монстра у трейлері фільму "Веном".