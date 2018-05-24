Герб на всі груди: улюблена гімнастка Путіна здивувала мережу дивним вбранням (фото)

У мережі наряд Кабаєвої розкритикували і назвали несмаком.

У мережі обговорюють вбрання російської гімнастки і громадського і політичного діяча Аліни Кабаєвої, яку називають "улюбленою" гімнасткою президента РФ Володимира Путіна.

Кабаєва відвідала фестиваль "Аліна", для якого обрала сукню із зображенням величезного герба Росії на грудях.

У мережі наряд Кабаєвої назвали несмаком. "Жахлива сукню, на спині золоті куполи, напевно?", "Н-да. Несмак страшний", "Аліна завжди відрізнялася несмаком", "Позорище герб на грудях добре не на задн*це", "Який несмак! Схоже, у Кабаєвої, Навки і Захарової один бездарний стиліст", "Ну як не сказати, що вона і Путін....разом? Тут корони не вистачає", "Типо знайте хто тут цариця", "Колгоспниця".

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