Деякі домогосподарства могли б заощаджувати до 500 фунтів стерлінгів на рік, зменшивши свої рахунки за електроенергію на 15%.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розглядає різні варіанти запуску інформаційної кампанії напередодні Різдва, щоб заохотити британців споживати менше енергії в той час, коли уряд сплачує десятки мільярдів фунтів стерлінгів, щоб обмежити ціни на газ і електроенергію.

Як повідомляє Financial Times, за словами Сунака, деякі домогосподарства могли б заощаджувати до 500 фунтів стерлінгів на рік, зменшивши свої рахунки за електроенергію на 15%, якби дбайливіше користувались електроприладами.

В уряді вважають, що за допомогою найпростіших заходів, таких як відключення бойлерів і вимикання електричних пристроїв протягом дня, країна може зекономити чимало електроенергії. Комітет зі зміни клімату заявив, що лише порадивши домогосподарствам закривати штори на ніч для збереження тепла, казначейство може заощадити від 7 до 34 млн фунтів стерлінгів.

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Інші країни, такі як Франція та Німеччина, вже розпочали інформаційні кампанії щодо енергозбереження.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмллені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

25 листопада Україна підтвердила підключення всіх АЕС до мережі.

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