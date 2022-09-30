Фактично компанія втратила оперативний контроль над трубопроводом.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну Нідерланди відкликали ліцензію в "дочки" "Газпрому" South Stream Transport B. V, яка займається експлуатацією та обслуговуванням газопроводу "Турецький потік" у Чорному морі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як пише видання, виконавчий директор South Stream Transport Олег Аксютін два тижні тому, 14 вересня, розіслав керівникам структурних підрозділів компанії лист із зазначенням призупинити виконання всіх договорів, що стосуються технічного супроводу газопроводу.

Відео дня

Транспортування газу може продовжитися тільки із забезпеченням тільки аварійної підтримки для запобігання шкоди навколишньому середовищу.

За інформацією видання, керівництво South Stream Transport намагалося зберегти інформацію щодо проблеми з ліцензією в таємниці, попри те, що багато інженерів компанії вважають, що транспортування газу в такій ситуації потрібно зупиняти негайно.

На цей момент компанія подала заявку на нову ліцензію, але не знає, чи зможе її отримати.

"Фактично компанія втратила оперативний контроль над трубопроводом", — зазначає видання з посиланням на джерело в компанії.

"Турецький потік":

"Турецький потік" - газопровід протяжністю близько 1 тис. км, що проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю РФ до Туреччини. Його перша нитка, будівництво якої завершилося у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга - для поставок країнам Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної гілки становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік.

Директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що введення в експлуатацію обхідного газопроводу "Турецький потік" для України означає майже повну зупинку транзиту по південному напрямку до Туреччини, але значно більший ризик створює для країн Південної Європи та Молдови, які отримують газ тільки через Україну і не мають іншого способу отримати блакитне паливо.

8 січня 2020 року президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган оголосили про офіційний старт та початок експлуатації газопроводу "Турецький потік" в обхід України по дну Чорного моря.

У липні 2020 року влада США вирішила ввести додаткові обмежувальні заходи щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і частини проекту "Турецький потік".

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2020 році скоротився на 38% в порівнянні з минулим роком – до 55,8 мільярда кубометрів.

У лютому 2021 року санкції США вдарили по газопроводу"Турецький потік".

Витік газу на "Північному потоці":

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву щодо "Північного потоку". Того ж дня заяву по "Північному потоку" зробили й в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У Пентагоні зробили гучну заяву про "Північний потік". Крім того, в НАТО відреагували на підрив "Північного потоку".

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни й можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" вигадав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

Вас також можуть зацікавити новини: