Рекордна інфляція, спричинена найбільшою енергетичною кризою з 1970-х років, створює фінансові труднощі для мільйонів людей.

Війна на Україні продовжує сповільнювати глобальне зростання світової економіки, а рекордна інфляція, викликана найбільшою енергетичною кризою з 1970-х років створює фінансові труднощі для мільйонів людей.

Про це, як повідомляє The New York Times, йдеться в новому звіті організації економічного співробітництва та розвитку, згідно з яким висока інфляція - це ціна, яку світова економіка платить за війну в Україні.

"Перевести економіку від поточної ситуації до стійкого відновлення буде непросто", — заявив на брифінгу Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

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"Ризики як і раніше схильні до зниження, і економічна активність може виявитися ще слабкішою, якщо ціни на енергоносії будуть рости далі або якщо перебої в енергопостачанні вплинуть на ринки газу та електроенергії в Європі та Азії... Припинення війни та справедливий мир для України були б найбільш дієвим способом вплинути на економічні перспективи. Але поки цього не станеться, уряди мають вжити заходів для більш стійкого відновлення", — сказав він.

Згідно зі звітом, глобальна економіка не скотиться в рецесію. Однак глобальне зростання знизиться до 2,2 відсотка у 2023 році з 3,1 відсотка в цьому році, а потім відновиться до 2,7 відсотка у 2024 році, прогнозується у звіті. Інфляція в більшості розвинених і країн світу трохи знизиться, до 6,4 відсотка в наступному році зі стрімкого рівня 9,4 відсотка у 2022 році, але продовжить завдавати економічної шкоди.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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