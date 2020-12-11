Для вакцинації в Україні створять близько 400 мобільних груп.

У Міністерстві охорони здоров'я проводитимуть вакцинацію проти COVID-19 за двома сценаріями.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.

За його словами, планується використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації - стаціонарно і за допомогою мобільних груп.

Для цього в Україні створять близько 400 мобільних груп.

"У нас є два сценарії, які ми будемо використовувати. Перше - це (проведення вакцинації - ред.) в районних або фельдшерсько-акушерських пунктах, в пунктах щеплення, які працюють стаціонарно. І планується створити близько 400 мобільних бригад. Вони будуть виїжджати або до місця роботи, або до місця обслуговування, в тому числі у віддалені райони. Тобто буде застосований комбінований підхід", - сказав Кузін.

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Вакцина від коронавірусу в Україні:

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізніше у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або кінці січня 2021 року.

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Автор: Денис Прядко