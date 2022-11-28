У столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів.

Під час повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

Як повідомили в КМДА, у столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів.

Також можна буде зателефонувати за стаціонарними номерами місцевих підстанцій пунктів базування бригад ЕМД КНП "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

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Як зазначається в повідомленні, якщо доступ до інтернету зберігається, можна написати на ssmp_@ukr.net. лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого.

Для абонентів "Київстар" існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію про причину виклику, повну адресу (номер будинку, під'їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ і вік хворого.

Крім того, можна звернутися в пункт постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися в лікарню.

Удар по енергосистемі України та ситуація в Києві:

10 жовтня 2022 року Росія почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включать на 2-3 години.

Станом на 28 листопада Київ готується до повного блекауту.

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