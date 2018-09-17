У Росії в жахливій ДТП загинув відомий співак-номінант премії "Греммі" (відео)

Вантажівка знесла кілька легкових автомобілів в кювет. За кермом однієї з машин був Михайло Луконін. Від отриманих травм він помер.

Минулої ночі під Псковом сталася жахлива аварія. Фура в'їхала у легковий автомобіль. За кермом машини перебував відомий російський співак Михайло Луконін.

Від отриманих травм чоловік помер. Йому було 49 років. У співака залишилася донька Поліна, передає StarHit.

Читайте такожУ Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України (фото, відео)

Пізніше в мережі з'явилися кадри, на яких видно, як фура зачіпає кілька легкових автомобілів, їх зносить у кювет. За повідомленнями очевидців події, вантажний автомобіль на великій швидкості влетів в авто, які стояли у заторі. Водій фури плутається у свідченнях, чому це сталося. Спочатку він заявив, що заснув за кермом, а пізніше сказав інше — потягнувся за документами.

"Затори через світлофори, де ремонт дороги йде! Я свідок цієї ДТП. Всі стояли на місці. Фургон на повному ходу влетів у машини. Швидка приїхав через 30 хвилин. Викликала моя дівчина! Водій Toyota був ще живий", — написав користувач соціальної мережі у групі, де діляться інформацією про аварії в Ленінградській області.

Луконін записав близько 800 творів восьма мовами. Його платівка "Шостакович: невідомі вокальні цикли" була удостоєна номінації на премію "Греммі".