Після ДТП у Харкові родичі не можуть знайти жінку, на місці аварії виявили лише її сумочку

Родичі Наталії Миколаївни Умаєвої, 1971 року народження, не можуть знайти її після аварії на вулиці Сумській у Харкові.

Жінка перебувала на перехресті під час цих подій і розмовляла з донькою телефоном. Раптом у слухавці почувся шум, якийсь чоловік узяв телефон і повідомив, що сталася аварія й загинуло багато людей, передає ТСН.

На місці аварії рідні знайшли лише сумочку Наталії. У списках постраждалих її прізвища немає. У лікарнях її теж не знайшли.

Читайте такожЗламане життя ще однієї родини: у ДТП в Харкові загинули матір і донька (фото)

У Харкові нині перебуває лише 15-річна донька зниклої. Чоловік-моряк у рейсі і навіть не знає про ДТП. Батьки та старший син лише на ранок п'ятниці, 20 жовтня, приїдуть до Харкова. Неповнолітній дівчині інформації щодо матері не надають.

"В усі служби звертались, у швидкій були, у лікарнях, ніде її немає. У поліції сказали чекати до ранку", - повідомила кума зниклої.

Зазначимо, що в опублікованому поліцією Харківщини переліку загиблих та постраждалих станом на 17 годину Наталії Умаєвої не було.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів.

Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.