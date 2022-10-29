Наразі обох порушників затримано.

В п’ятницю, 28 жовтня, на блокпосту на Вінниччині сталася бійка між чоловіками, яких зупинили для перевірки, та військовослужбовцями Сил територіальної оборони.

Про це повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Сповіщається, що близько 20:15 ГАЗ Волга із двома пасажирами проїжджав блокпост у селі Гонорівка. Автівку зупинили військовослужбовці для перевірки.

Відео дня

Утім пасажири автівки, 39-річний житель Одеської області та 42-річний місцевий житель, розпочали бійку із військовими. Наразі обох затримано.

"Хапались за ремінь його (військовослужбовця ТРО – УНІАН) автомата, штовхали інших військових та влаштували бійку. За викликом прибула слідчо–оперативна група поліції. Зловмисників затримано в процесуальному порядку. Одного з них поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а іншого - госпіталізовано до медичного закладу, де здійснюється його цілодобова охорона", – йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює причини та обставини конфлікту. Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Територіальна оборона України - що про неї потрібно знати

З початку 2022 року в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Він передбачає, що територіальна оборона має йти по всій українській території поза межами бойових дій, а рух опору - на тимчасово окупованій землі. В травні було ухвалено закон, яким територіальній обороні було надано можливість виконувати завдання в районах ведення боїв.

Сьогодні воїни Сил територіальної оборони захищають Україну всюди, де їй загрожує ворог. Зокрема, Харківщину звільняли підрозділи тероборони з Київщини. А за Донеччину, Луганщину, Херсонщину воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує забезпечити системну розбудову Сил територіальної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: