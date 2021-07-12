Через переслідування і погрози з боку начальника у постраждалої стався викидень.

На Донбасі співробітниця Лисичанської військово-цивільної адміністрації заявила про харасмент з боку свого начальника. Жінка на ім'я Анастасія Вострікова просить президента України Володимира Зеленського врятувати її від переслідувань і погроз, через які вона вже втратила дитину.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Facebook.

"Прошу захистити мої права, як громадянина України, як жінку і матір, яка виховує малолітнього сина, від психологічного тиску і переслідувань з боку заступника голови Лисичанської військово-цивільної адміністрації Мосейка Станіслава Вадимовича", - Анастасія Вострікова розповіла, що вона працює у відомстві фахівцем першої категорії відділу з документообігу та діловодства.

За словами лисичанки, з січня 2021 року вона терпить відкритий тиск з боку чиновників. Через це в червні цього року вона потрапила в лікарню з загрозою викидня. Чиновник Мосейко постійно приходив в гінекологічне відділення та влаштовував скандали, через що жінка зазнала стресу і втратила дитину.

Вострікова звернулася до Зеленського та уточнила, що з боку начальника вона терпить переслідування і сексуальні домагання.

Читайте такожЖінка облила бензином та підпалила співмешканця на Хмельниччині (фото)"Шановний Володимире Олександровичу, я звертаюся до вас, як до гаранта Конституції України. Зверніть увагу на те, що відбувається в містах, якими керують ваші представники. Вони ганьблять, в першу чергу, Вас і знищують віру людей в Закон і справедливість", - написала мешканка Лисичанська в кінці своєї заяви про харасмент.

Чиновники Лисичанської ВЦА заяву співробітниці відомства поки що не коментували.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що звільнені з полону бойовиків Українки поскаржилися на нерозкриті злочини, які були вчинені проти них. Жінок били, катували і принижували.

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Автор: Поліна Кузенко