Чоловіки вживали алкоголь та голосно лаялись, проте провідниця рейсу "Харків - Золочів" все це неподобство ігнорувала.

У мережі показали "трешову" електричку від "Укрзалізниці", яка їхала з Харкова до Золочіва. У вагоні було майже все, що заборонено законом: чоловіки курили, пили алкоголь та голосно матюкалися.

Про обурливий інцидент розповіла пасажирка того ж вагону, відео з електрички вона розмістила у місцевій спільноті "Брутальний Золочів" на Facebook.

Жінка розповіла, що вона їхала в електричці "Харків - Золочів". Там вона побачила повний безлад. Пасажири курили прямо у вагоні, деякі з чоловіків вживали спиртні напої. При цьому вони зовсім не стидалися своєї поведінки. Коли обурена жінка почала знімати чоловіків на камеру, ті почали голосно лаятися.

Пасажири не тільки дозволяли собі палити та пити в електричці, вони агресивно поводилися та погрожували жінці за те, що та фільмувала інцидент. Чоловіки матюкалися та махали руками, натякаючи на побиття.

Окрім того, усе це бачила провідниця вагону. Вона продавала квитки, не звертаючи увагу на лайку, дим та неприємний запах алкоголю.

Читайте такожНа Черкащині посеред вулиці викрали шестирічного хлопчика: родичі вказують на батька"Електричка Харків - Золочів, у вагоні вважається за норму палити, на зауваження ніякої реакції, тобто реакція є - тупо послали... Мало того, що бухають та курять, так ще й це собі скидають під ноги, на увесь вагон матюки, де їдять, там і ср*ть" - написала свідок інциденту у "трешовій" електричці.

Коментатори вважають, що "Укрзалізниці" потрібно якомога швидше з'ясувати ситуацію. За думкою користувачів мережі, провідниця могла ігнорувати порушення законів, бо просто боялася нетверезих чоловіків.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині прямо під час руху загорівся поїзд.

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Автор: Поліна Кузенко