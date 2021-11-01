У Кривому Розі Дніпропетровської області у лікарні помер 21-річний солдат-строковик, якого знайшли біля казарми непритомним з травмою голови.
Строковик помер у понеділок вранці, 1 листопада, повідомили ТСН.ua у приймальному відділенні лікарні №2.
Строковика знайшли у непритомному стані з травмою голови 31 жовтня на території військової частини №3011 Національної гвардії.
Читайте такожНа Волині роми жорстоко побили ветеранів АТО після скандального вибачення на колінах (відео)Пізніше у постраждалого діагностували струс мозку та черепно-мозкову травму. Строковику зробили операцію, а потім перевели в реанімацію. Пацієнт знаходився під апаратом штучної вентиляції легень.
Прес-офіцер частини Нацгвардії Тетяна Якимчук повідомила, що після того, як строковика знайшли непритомним, Державне бюро розслідувань та прокуратура розпочали слідчі дії.
Раніше стало відомо, що у місті Надвірна Івано-Франківської області ножем вбили 25-річного ветерана бойових дій на Донбасі Василя Попадича. Підозрюваного у вбивстві затримали правоохоронці.
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