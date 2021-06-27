Двоє дітей залишилися сиротами

На Чернігівщині під час пожежі у приватному будинку загинуло молоде подружжя. В результаті двоє дітей, які на момент трагедії перебували у родичів, залишилися сиротами.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, 26 червня о 22:33 до Служби порятунку "101" у м. Прилуки надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, що у с. Рудівка Сухополв’янської територіальної громади, яке знаходиться за 40 км від райцентру.

За викликом на місце події було направлено відділення 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Прилуки. На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах впав в середину будівлі. Вогнеборці о 23:20 пожежу локалізували, а о 01:05 остаточно ліквідували.

Під час розбору конструкцій будинку в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів: 1994 та 1997 років народження. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох дітей родичам погостювати.

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Ймовірною причиною трагедії стало коротке замикання електромережі. За фактом пожежі проводиться перевірка.

Вбивство та підпал квартири у Білогородці

21 червня в селі Білогородка під Києвом стався вибух у 5-поверховому будинку. Двох постраждалих осіб було госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження; 6 постраждалих після огляду лікарями відмовились від госпіталізації. У будинку пошкоджено 12 квартир.

22 червня начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що пожежу у Білогородці влаштував чоловік, аби замаскувати вбивство.

За його словами, у квартирі, де сталася пожежа, було виявлено труп чоловіка. За результатами обстеження судмедексперти встановили, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень — у нього перерізане горло, три удари в груди ножем, вирізане серце і частина легень. Також Нєбитов повідомив, що оперативники карного розшуку спільно з кримінальною поліцією встановили і затримали особу, яка "обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства".

23 червня затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також в умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу).

24 червня суд Київської області відправив у СІЗО мешканця Білогородки, підозрюваного у злочині.

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Автор: Ірина Синельник