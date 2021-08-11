Стан українського військового оцінюється як задовільний.

Бойовики 11 серпня знову порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі оперативно-тактичного угруповання "Схід" в Facebook.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу", - зазначено в повідомленні.

Стан українського військового оцінюється як задовільний.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті ворожих обстрілів постраждали троє українських військових, їх госпіталізували, але один в лікарні помер, а ще двоє – в задовільному стані. Загиблим виявився житель села Федорівка Житомирської області Олексій Кайданович. У бійця залишилася дружина, син і падчерка.

Крім того, через артилерійські обстріли без електрики залишилися чотири населених пункти.

Також у Донецькій області в результаті ворожого обстрілу загинув 86-річний дідусь. Інцидент стався в селі Новоселівка Друга Очеретинської громади.

Автор: Анастасія Горбачова