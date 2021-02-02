Пожежу локалізовано на площі 4 тис. м. кв.

У місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники локалізували пожежу, що виникла в одноповерховій будівлі торговельного центру «Епіцентр».

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«О 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. м. кв. Попередньо, жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає, організовано безперебійну подачу води.

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За інформацією відомства, до гасіння залучено 73 чол. та 19 од. техніки, з них від ДСНС – 65 чол. та 15 од. техніки.

Масштабна пожежа в "Епіцентрі": що відомо

Сьогодні, 2 лютого, о 12:58 до рятувальників надійшла інформація про пожежу у торговельному центрі «Епіцентр», що розташований у місті Первомайськ Миколаївської області.

Як повідомляють джерела УНІАН, за попередньою інформацією йде мова про підпал. За підозрою в цьому затримано одну особу.

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Автор: Світлана Макринська