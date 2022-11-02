У одесита, який підтримував агресію РФ, вилучили патрони для стрільби з великокаліберних кулеметів і протитанкових рушниць.

В Одесі в колабораціонізмі викрили чоловіка, який застрелив кота з вікна власної квартири.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що у поле зору правоохоронців 51-річний одесит попав наприкінці червня, коли з вікна власної квартири застрелив кота. Тоді злочинець сказав поліцейським, що вбив тварину нібито через це, що вона псувала клумбу на прибудинковій території.

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Правоохоронці провели в його домоволодінні обшук, та вилучили пневматичну зброю, з якої він застрелив кота, а також більше сотні набоїв різного калібру.

Як встановили експерти, серед вилучених набоїв були спортивно-мисливські та призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї, великокаліберних кулеметів і протитанкових рушниць. "Поряд з цим правоохоронці встановили, що одесит є шанувальником "кремлівського режиму". Він публічно вихваляв владу країни-агресора та дії окупантів, а також закликав визнати Харків й Одесу містами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні одразу трьох правопорушень, покарання яких передбачається Кримінальним кодексом України.

Зокрема, у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299), у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263) та в публічному запереченні громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

Резонансні випадки вбивств тварин в Україні: що загрожує катам

У лютому 2021 року 16-річний мешканець Одеської області прибив кота цвяхами до хреста посеред вулиці.

Того ж року в передмісті Одеси 60-річний чоловік жорстоко вбив сусідського кота у присутності його власника. Це викликало скандал: активісти розписали червоною фарбою будинок вбивці.

Вже у липні 2022-го 19-річний одесит убив собаку та п'ять цуценят, аби помститися сусідці, яка не позичила йому гроші.

9 листопада в Україні набули чинності внесені Радою зміни до закону, що передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами і збільшення штрафів за вигул собак без намордників та неприбирання за ними екскрементів.

Відповідно до статті 89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами), знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривеньз конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

А ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яка протягом року вже притягувалась до відповідальності за таке ж порушення — накладення штрафу у розмірі від 5100 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

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