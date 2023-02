Також глядачам показали комерційні рекламні ролики до фільмів "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" та "Трансформери: Повстання звірів".

Під час головної спортивної події року в США Super Bowl 2023 – фінальної гри сезону в професійному американському футболі, що цього року випала на 13 лютого – традиційно представили трейлери кількох найочікуваніших фільмів року. Цього року серед них, зокрема, були "Флеш", "Вартові Галактики 3" та "Індіана Джонс 5".

УНІАН зібрав добірку найціквіших трейлерів, представлених на Супербоул 2023.

Флеш

The Flash (США, прем'єра 15 червня 2023 року)

Черговий супергеройський фільм з багатостраждального розширеного кіновсесвіту DC кілька разів опинявся під загрозою – то через внутрішні чвари в компанії, то через скандали навколо виконавця головної ролі Езри Міллера, то через переформатування DC Studios. Тим не менш, схоже, всі проблемні питання вдалося владнати, тож глядачі все ж зможуть побачити історію надшвидкого хлопця Баррі Аллена на "великому екрані".

13 лютого глядачам нарешті представили трейлер до нового "Флеша". Судячи з представленого ролика, фільм розповість історію походження супергероя Флеша, який після подій "Ліги справедливості" відправився в минуле, щоб врятувати свою матір. Однак коли він повернувся в теперішнє, то побачив, що його мати жива, але його друзі зовсім інші та світ на межі руйнування. Тепер він має усе виправати. Допомогти йому в цьому мають альтернативна версія Баррі Аллена, два Бетмени – у виконанні Бена Аффлека та Майкла Кітона, а також нова Супергерл у виконанні Саші Кейл ("Молоді та зухвалі"), яка вперше буде представлена у всесвіті. Тим не менше, наразі не відомо, чи саме вона представить цього персонажа і у майбутньому фільмі "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня", який нещодавно анонсували нові очільники DC Studios Джеймс Ганн та Пітер Сафран.

Вартові Галактики 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (США, прем'єра 4 травня 2023 року)

Стрічка стане останньою для команди "Вартових Галактики" в межах кіновсесвіту Marvel, однак перед цим на улюбленців багатьох кіноманів чекає ще одна небезпечна пригода. До своїх ролей повернулися Кріс Претт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Він Дизель, Бредлі Купер, Карен Гіллан, Пом Клементьєфф і Шон Ганн. Режисером виступив Джеймс Ганн, для якого це, ймовірно, буде остання співпраця з Marvel – з листопада 2022 року він очолює їх головного конкурента DC Studios.

В новому трейлері глядачам розповіли трохи більше про головних супротивників героїв у третій частині – Великого еволюціонера (Чікуді Івуджі, якого раніше можна було бачити у фільмах "Баррі" та "Джон Уік 2"), науковця та творця Ракети, та Адама Уорлока (Вілл Поултер, який до цього грав у фільмах "Легенда Г'ю Гласса", "Чорне дзеркало: Брандашмиг" і "Сонцестояння"), творіння науковців з Суверену для знищення Вартових Галактики.

Індіана Джонс і Реліквія долі

Indiana Jones and the Dial of Destiny (США, прем'єра 29 червня 2023 року)

Також глядачам представили новий проморолик до п'ятої частини пригод знаменитого мисливця за скарбами Індіани Джонса у виконанні Гаррісона Форда, який повертається на "великі екрани" через 15 років після виходу попереднього фільму.

Події нового фільму відбуватимуться у 1969 році в розпал космічної гонки. Джонса непокоїть той факт, що уряд США залучив колишніх нацистів, щоб перемогти Радянський Союз у змаганні за політ у космос. Тим часом Юрген Воллер (Мадс Міккельсен – "Ще по одній", "Ганнібал", "Доктор Стрендж"), співробітник NASA і колишній нацист, який брав участь у програмі висадки на Місяць, бажає зробити світ кращим, як він вважає за потрібне. У цьому йому допомагатимуть інші віддані нацисти, ролі яких виконали Томас Кречман ("Піаніст", "Операція "Валькірія", "Месники: Ера Альтрона") та Бойд Голбрук ("Нарко", "Пісочний чоловік", "Логан"). Тим часом на боці Джонса будуть його хрещена дочка Гелена Шоу (Фібі Воллер-Брідж з "Флібег"), а також персонажі Антоніо Бандераса та Тобі Джонса ("Перший месник").

Крім того, під час Супербоулу 2023 показали нові трейлери до фільмів "Крик 6", "Форсаж 10", "Підземелля і дракони: Честь злодіїв", "65", "Ейр", "Джон Уік 4" та "Крід 3", більшість з яких були вже представлені трохи раніше.

Також глядачам показали комерційні рекламні ролики до фільмів "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" та "Трансформери: Повстання звірів".

Вас також можуть зацікавити новини: